O vereador Jean Mizzoni (Agir) acompanhou na quinta-feira (8) a chegada de novos equipamentos e mobiliários na unidade básica de saúde (UBS) Mathiensen “Dr. Oswaldo Cruz”. De acordo com o parlamentar, os equipamentos foram adquiridos com parte de recursos de uma emenda impositiva de sua autoria, no valor de R$ 113.368,42.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre as melhorias estão a instalação de proteções nos setores de recepção e farmácia, a aquisição de 16 cadeiras fixas, oito poltronas giratórias, cinco longarinas, três poltronas hospitalares e um armário de grande porte. A unidade também receberá quatro aparelhos de ar-condicionado, cuja instalação está prevista para os próximos dias.

O investimento tem como objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde e oferecer mais conforto, funcionalidade e acolhimento à população atendida na unidade.

Durante a visita, Mizzoni destacou que o investimento se soma a outras ações voltadas à melhoria dos serviços oferecidos na UBS Mathiensen, que segundo ele está inserida em uma região onde boa parte da população depende exclusivamente do serviço público de saúde.

Fala Mizzoni

“Nosso compromisso não termina quando fazemos um pedido ou destinamos uma emenda. Acompanhamos, cobramos e trabalhamos para que os investimentos realmente cheguem a quem precisa. Fico muito feliz em ver essas melhorias se tornando realidade, porque sabemos que vão fazer diferença tanto para os profissionais quanto para os moradores que dependem dessa unidade. Seguiremos atentos às necessidades da população e trabalhando para conquistar novos avanços”, comentou.