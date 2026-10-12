Pastor que matou ex-esposa com 7 facadas fazia vídeos com a vítima

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Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, apontado pela polícia como autor do assassinato da ex-esposa, Jeane Cristina Mattes, de 43 anos, em Americana (SP), compartilhava nas redes sociais vídeos com mensagens bíblicas sobre amor e relacionamento conjugal.

Em uma das publicações, feita quando os dois ainda eram casados, o pastor aparecia ao lado de Jeane. O vídeo trazia o título “O Segredo de Elcana e Ana” e citava passagens bíblicas, entre elas 1 Samuel 1:5: “Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana.”

A publicação também destacava o versículo 1 Samuel 1:8, no qual Elcana demonstra preocupação com a tristeza de Ana e questiona: “Não te sou eu melhor do que dez filhos?”

O conteúdo chama atenção pelo contraste entre as mensagens de amor, cuidado e união no casamento compartilhadas pelo religioso e o desfecho trágico da relação.

Jeane foi morta com sete facadas no domingo (11), durante a festa de 15 anos do filho. Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima possuía uma medida protetiva em vigor contra o ex-marido, que foi preso em flagrante.

Jeane deixou dois filhos, de 15 e 8 anos.

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