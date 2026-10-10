DAE alerta para alteração no abastecimento na Zona Leste

DAE realiza limpeza de nova adutora e alerta para alteração no abastecimento na Zona Leste

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água em bairros da Zona Leste poderá sofrer alterações na próxima quarta-feira (14), das 8h às 21h.

A oscilação no fornecimento decorre da execução da quarta etapa de limpeza e desinfecção da nova adutora recém-instalada pela autarquia. Durante o procedimento é necessário interromper o fornecimento de água para garantir a eficácia do trabalho, indispensável para a ativação segura da nova rede de distribuição, que substituirá a tubulação antiga responsável pelo atendimento daquela região.

A intervenção poderá afetar os bairros Cândido Bertine, Cidade Nova, Dona Regina, Esmeralda, Ferrarezi, Jardim das Orquídeas, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Jardim Pérola, Nova Conquista, Planalto do Sol, São Camilo e Zabani.

Para garantir a total segurança e qualidade da água distribuída, o processo de ativação da nova tubulação foi dividido em cinco etapas. O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água durante o período, recomendando que a reserva das caixas d’água seja utilizada estritamente para o essencial de modo a minimizar eventuais transtornos.

Durante o serviço, a água utilizada na limpeza da tubulação será descartada em três pontos específicos: na Avenida da Amizade (reservatórios Jardim das Palmeiras), na Rua São Luiz (reservatórios Planalto do Sol) e na Rua Florianópolis (reservatório Cidade Nova).

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com o DAE pelos seguintes canais: Telefone: 0800 770 3459 ou WhatsApp (somente mensagens de texto): (19) 9 9992-6848.

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