Jeane, vítima de feminicídio em Americana, será velada e sepultada terça

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Jeane Cristina Mattes Batista, de 43 anos, vítima de feminicídio em Americana (SP), será velada e sepultada nesta terça-feira (13), no Cemitério Parque Gramado, localizado na Avenida da Amizade, em Americana.

Segundo informações divulgadas pela funerária Bom Pastor, o velório terá início às 7h, e o sepultamento está previsto para as 10h, no mesmo local.

Jeane foi morta com sete facadas no domingo (11), durante a festa de 15 anos do filho. O crime teria ocorrido na presença dos filhos, de 15 e 8 anos.

O principal suspeito é o ex-marido da vítima, Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, que atuava como pastor e foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes.

Jeane possuía uma medida protetiva em vigor contra o ex-marido. Sua morte causou comoção e deixou dois filhos.

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