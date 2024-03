Foto de Kate Middleton e o futuro da integridade das imagens

A retirada da imagem de Kate Middleton por três grandes agências de notícias

– Associated Press (AP), Reuters e AFP – aponta para uma questão bastante relevante no campo do Direito Digital e da ética jornalística: a integridade das imagens e a responsabilidade da mídia em garantir sua autenticidade. Essa ação das agências segue um princípio fundamental no jornalismo de que as fotografias devem refletir a realidade sem alterações significativas que possam enganar o público ou distorcer os fatos.

As agências de notícias possuem políticas rígidas contra a manipulação digital de fotografias, que normalmente só permitem ajustes mínimos, como correção de cores ou remoção de poeira. Qualquer alteração além disso pode ser considerada uma violação das regras jornalísticas e éticas, pois modifica o conteúdo da imagem de maneira que não representa mais fielmente a realidade.

No caso da foto de Kate Middleton, a AP retirou a imagem citando “inconsistência no alinhamento da mão esquerda da Princesa Charlotte”. Isso sugere que a agência suspeitou de alguma forma de manipulação digital que foi contra suas diretrizes. Reuters e AFP seguiram o mesmo caminho após suas revisões pós-publicação.

É importante notar que, no contexto da comunicação pública e das mídias sociais, as figuras públicas e as instituições muitas vezes compartilham imagens que são cuidadosamente selecionadas ou mesmo editadas para transmitir uma mensagem específica. No entanto, quando tais imagens são redistribuídas por veículos de imprensa, a expectativa é de que elas sejam autênticas e não alteradas significativamente, mantendo a fidelidade aos eventos retratados.