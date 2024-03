Fábrica da Toyota com 1.500 funcionários anuncia saída da região

A fábrica da Toyota, localizada na cidade de Indaiatuba, anunciou que está de mudança. Os 1500 funcionários serão desligados se não aceitarem mudar para a região de Sorocaba, onde a montadora promete investir R$ 11 bilhões.

A fábrica onde foram produzidos todos os modelos Corolla dos últimos 26 anos será desmontada.

Segundo a fabricante, a transferência da produção será iniciada em meados de 2025 e deve ser concluída até o final de 2026. A intenção da Toyota é que os 1.500 colaboradores sejam deslocados para a unidade que foi inaugurada em 2012, em Sorocaba.

Com investimento de US$ 150 milhões, a Toyota iniciou, em 1996, a construção das instalações. Dois anos mais tarde, em 1998, com a produção do primeiro Corolla brasileiro, inaugurou-se oficialmente a unidade de Indaiatuba (SP).

No ano 2000 foram investidos outros US$ 300 milhões para a modernização e ampliação estrutural desta unidade e, em 2004, começou a produzir a perua Fielder. Em 2017 celebrou a marca histórica de um milhão de unidades produzidas do Corolla.

