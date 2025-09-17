Fundo Social de Hortolândia abre inscrições para dois cursos profissionalizantes

As formações serão realizadas em parceria com o Senai

O FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia está com inscrições abertas para dois cursos profissionalizantes gratuitos, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Por meio deles, o aprendiz poderá atuar no mercado de trabalho ou para obter renda extra.

Podem se inscrever moradores de Hortolândia, jovens ou adultos. As idades mínimas estão especificadas abaixo, bem como os links para inscrição. Dúvidas podem ser elucidadas pelo telefone (19) 99979-8763.

Há 30 vagas disponíveis em cada um deles. O curso de Auxiliar Administrativo começa no dia 23 deste mês, já o de Técnicas de Alvenaria no dia 13 de outubro.

Curso de Auxiliar Administrativo (160 horas) – Inscrições neste link

Inscrições até:

Início: a partir de 23/09/2025

Horário: terça e sexta-feira, das 19h às 22h

Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, Jardim Sumarezinho

Conteúdo:

Neste curso do Senai, os alunos desenvolverão habilidades essenciais para o setor administrativo, como organização de documentos, atendimento, noções de recursos humanos, rotinas de escritório e apoio à gestão.

Técnicas para Elevação de Alvenaria com Função Estrutural (80 horas) – Inscrições neste link

Início: 13/10/2025

Horário: segunda a sexta, das 8h às 12h

Local: Unidade II do FunSol, Rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro

Conteúdo:

Neste curso do Senai, os alunos aprenderão técnicas práticas e seguras para a execução de alvenaria estrutural, desenvolvendo competências essenciais para atuar em obras residenciais e comerciais.

