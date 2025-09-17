O presidente Lula da Silva (PT) abriu vantagem sobre o nome bolsonarista em pesquisa realizada em Santa Bárbara d’Oeste no final de semana. O presidente petista tem agora 48,9% das intenções de voto contra 25,1% da ex-primeira dama Michele Bolsonaro (PL) no levantamento estimulado feito no último sábado em 5 regiões da cidade.

Ciro Gomes, que estaria de saída do PDT para o PSDB, aparece em terceiro com 6,8% das intenções de voto. Atrás dele vem o governador do Paraná Ratinho Jr (PSD), que tem 4,8% das citações. Ciro e Ratinho Jr estão tecnicamente empatados na 3a posição. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) amarga apenas 0,9% das respostas.

LULA SOBE E ‘DESGARRA’ DE NOME DE BOLSONARO

Em março, Lula liderara num medicamente a corrida pela reeleição em Santa Bárbara d’Oeste. Ele tinha 33% das intenções de voto e estava empatado com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Eduardo, que vinha com 31%.

A pesquisa feita pela Memento consultoria ouviu 460 barbarenses no último dia 13 de setembro e o levantamento tem margem de erro de 2,8 por cento. Foi feita apenas apresentação estimulada (com disco) para os entrevistados.

Bolsonaro bateu Lula ‘2 pra 1’ em 2022

Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Santa Bárbara em 2022. Ele teve praticamente o dobro de votos do petista na eleição no 2o turno. JB recebeu 73.567 votos, o equivalente a 66,34% do total da cidade. Já Lula (PT) foi a escolha de 33,66% dos eleitores e recebeu 37.322 votos.

