Durante o evento de prestação de contas dos 100 dias de governo, realizado no último sábado (12), a Prefeitura de Sumaré apresentou o balanço das ações desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade. A pasta teve como foco principal o acolhimento, a promoção da dignidade humana e o apoio imediato às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Entre os destaques dos primeiros meses de gestão está o fortalecimento da parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que permitiu a entrega de 1.400 cestas básicas a famílias previamente cadastradas em programas sociais do município. Agora, Sumaré vai receber as cestas a cada trimestre, para manter o apoio às famílias que mais precisam.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Sumaré, Débora Mikaelle, ressaltou a importância do trabalho em rede. “Esses primeiros 100 dias mostram que, quando unimos poder público, sociedade civil e iniciativa privada, conseguimos formar uma corrente de solidariedade que faz a diferença na vida das pessoas. É um novo tempo para Sumaré, com mais acolhimento, respeito e dignidade para quem mais precisa”, destacou.

A equipe do Fundo também realizou o planejamento para a implantação de um novo espaço físico, que funcionará como ponto de atendimento, triagem e armazenamento de doações. A proposta inclui ainda a estruturação de campanhas permanentes para arrecadação e distribuição de alimentos, roupas, calçados e itens de higiene, além da oferta de cursos de capacitação como corte e costura, confeitaria e artesanato – todos voltados à geração de renda e incentivo à autonomia financeira.

O plano de ação também prevê parcerias com o comércio local, igrejas, instituições sociais e voluntários, com o objetivo de garantir doações recorrentes e suporte logístico para ampliar o alcance do atendimento.