Após um longo período sem participar de competições oficiais, a equipe feminina de futsal sub-17 das Escolinhas de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa voltou às quadras, agora representando a cidade nos tradicionais Jogos da Juventude 2025, promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Além de Nova Odessa, participaram desta etapa as equipes de Sumaré, Vinhedo e Monte Mor.

Composta por atletas de 15 a 17 anos, a equipe novaodessense enfrentou seus adversários na fase sub-regional do campeonato em partidas eliminatórias, que aconteceram no Ginásio João Aranha, em Paulínia, nos dias 11 e 23 de abril.

Nova Odessa estreou com vitória contra o time de Sumaré, por 2 a 1. Já na segunda rodada, o a seleção novaodessense perdeu para o time de Vinhedo, com o placar de 3 a 1, encerrando a participação no torneio, já que o formato do campeonato é por eliminatórias.

O secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho, celebrou o desempenho da equipe. “Estou muito feliz com o trabalho dos nossos professores em relação ao futebol feminino. Não disputávamos campeonatos há muito tempo, e esse retorno mostra que estamos no caminho certo, tanto no trabalho da base quanto agora na performance”, destacou.

Os professores Ramiro Tomaz e Joel Prado, responsáveis pela modalidade no Município, comemoraram o retorno da cidade às competições de futsal feminino. “Ver nossas meninas em quadra novamente é motivo de orgulho. Estamos no caminho certo, construindo um trabalho muito importante e agora colhendo os primeiros frutos com essa nova geração de atletas”, comentou o professor Joel.

Escolinhas

Atualmente, a Prefeitura disponibiliza aulas gratuitas nas Escolinhas Municipais de Esportes de diversas modalidades, em todos os quatro Ginásios Municipais de Esportes – localizados nos jardins Santa Rosa, Santa Luiza, São Manoel e São Jorge –, além do Oratório da Igreja Santa Josefina Bakhita, onde a Prefeitura passou recentemente a oferecer aulas de handebol.

Desde 2022, a Prefeitura mantém em seu site a tabela de horários e escolinhas das modalidades disponíveis em cada um dos ginásios municipais. A tabela pode ser consultada em https://www.novaodessa.sp.gov.br/secretarias/secretaria-de-esportes-e-lazer/diretoria-de-esportes. Os interessados devem procurar o professor da modalidade desejada no respectivo ginásio, no horário das aulas.