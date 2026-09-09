Gabriel Vieira Ramos de Oliveira, 29, morreu na noite desta terça-feira (8) em Santa Bárbara d’Oeste apenas 5 meses depois de ter sofrido grave acidente de moto.
Ele ainda tinha complicações decorrentes do grave acidente de trânsito ocorrido no dia 5 de abril.
Gabriel Vieira na SP 304
Ele sofreu o acidente de motocicleta na SP-304 e precisou ser socorrido e encaminhado para atendimento médico.
Gabriel recebeu alta e estava em casa, vinha apresentando melhora em seu quadro de saúde. Nos últimos dias ele sofreu complicações e, infelizmente, não resistiu.
O velório está marcado para começar nesta quarta-feira (9), às 12h30, no Velório Municipal Berto Lira. O cortejo sairá às 15h30, com destino ao Cemitério da Paz, onde será realizado o sepultamento.