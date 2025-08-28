O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, seguiu com a última rodada noturna da fase de grupos nesta semana. As partidas, válidas pela 1ª divisão, foram realizadas na terça-feira (26), no campo do Centro Cívico.
O Morada do Sol superou o Paysandu pelo placar de 2 a 1 e com o resultado ainda mantém chances de classificação para as fases finais da competição no grupo B. Já no outro duelo da noite, Faixa Preta e Cantareira ficaram no empate em 1 a 1 e garantiram suas vagas para a fase de mata-mata pré-quartas pelo grupo D.
“Tivemos jogos bem equilibrados nesta última rodada noturna pela fase de grupos. É muito legal ver as equipes se dedicando em campo e a torcida participando com tanto entusiasmo nas arquibancadas. Isso mostra a força do futebol amador de Americana”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.
O campeonato segue no final de semana com a última rodada da fase de grupos na 1ª divisão. Pela 2ª divisão, as partidas são válidas pela penúltima rodada. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.
RESULTADOS Gigantão
1ª Divisão – Terça-feira (26/08)
Campo do Centro Cívico
Morada do Sol 2 x 1 Paysandu
Faixa Preta 1 x 1 Cantareira
Confira os jogos do final de semana
1ª divisão – Sábado (30/08)
4ª rodada
14h – Guanabara x Cidade Jardim – campo do Unidos do Cordenonsi
14h – Malucos da Praia x Lions Athletic – campo do Centro Cívico
14h – Milan 019 x Unidos da Mathiensen – campo do Guarani
16h – Barrócos x Liverpool – campo do Unidos do Cordenonsi
16h – Morada do Sol x Parque Gramado –campo do São Vito
16h – Mirandola x São Roque –campo do Centro Cívico
16h – Lírios City x Parná –campo do Guarani
2ª divisão – Domingo (31/08)
4ª Rodada
8h – Praia Azul/Unidos da Gruta x Pé da Maloka – campo do Parque Gramado
8h – São Vito x São Paulo Lírios – campo do Parque Novo Mundo
8h – Predador/Botafogo x Boa Vista – campo do Benfica
8h – São Luiz/Portuguesa x Unidos da Norte – campo do Bertini
10h – E.C. Novo Mundo x União Família – campo do Parque Gramado
10h – Unidos Monte Verde x Novo Sport F.C – campo do Parque Novo Mundo
10h – Leão E.C x Sporting ZNC – campo do Benfica
10h – América 1 x Unidos do Guanabara – campo do Bertini
