O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, seguiu com a última rodada noturna da fase de grupos nesta semana. As partidas, válidas pela 1ª divisão, foram realizadas na terça-feira (26), no campo do Centro Cívico.

O Morada do Sol superou o Paysandu pelo placar de 2 a 1 e com o resultado ainda mantém chances de classificação para as fases finais da competição no grupo B. Já no outro duelo da noite, Faixa Preta e Cantareira ficaram no empate em 1 a 1 e garantiram suas vagas para a fase de mata-mata pré-quartas pelo grupo D.

“Tivemos jogos bem equilibrados nesta última rodada noturna pela fase de grupos. É muito legal ver as equipes se dedicando em campo e a torcida participando com tanto entusiasmo nas arquibancadas. Isso mostra a força do futebol amador de Americana”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O campeonato segue no final de semana com a última rodada da fase de grupos na 1ª divisão. Pela 2ª divisão, as partidas são válidas pela penúltima rodada. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.

RESULTADOS Gigantão

1ª Divisão – Terça-feira (26/08)

Campo do Centro Cívico

Morada do Sol 2 x 1 Paysandu

Faixa Preta 1 x 1 Cantareira

Confira os jogos do final de semana

1ª divisão – Sábado (30/08)

4ª rodada

14h – Guanabara x Cidade Jardim – campo do Unidos do Cordenonsi

14h – Malucos da Praia x Lions Athletic – campo do Centro Cívico

14h – Milan 019 x Unidos da Mathiensen – campo do Guarani

16h – Barrócos x Liverpool – campo do Unidos do Cordenonsi

16h – Morada do Sol x Parque Gramado –campo do São Vito

16h – Mirandola x São Roque –campo do Centro Cívico

16h – Lírios City x Parná –campo do Guarani

2ª divisão – Domingo (31/08)

4ª Rodada

8h – Praia Azul/Unidos da Gruta x Pé da Maloka – campo do Parque Gramado

8h – São Vito x São Paulo Lírios – campo do Parque Novo Mundo

8h – Predador/Botafogo x Boa Vista – campo do Benfica

8h – São Luiz/Portuguesa x Unidos da Norte – campo do Bertini

10h – E.C. Novo Mundo x União Família – campo do Parque Gramado

10h – Unidos Monte Verde x Novo Sport F.C – campo do Parque Novo Mundo

10h – Leão E.C x Sporting ZNC – campo do Benfica

10h – América 1 x Unidos do Guanabara – campo do Bertini

