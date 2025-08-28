Roberta Lima pede informações sobre quantidade de espaços pet em Americana

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a quantidade, localização e estado de conservação dos espaços pet no município de Americana.

Segundo a parlamentar, o controle rígido da situação desses espaços é fundamental para o exercício da fiscalização por parte do poder legislativo e para subsidiar futuras políticas públicas voltadas à causa animal. “Trata-se de um tema de grande relevância para a população, considerando o crescente número de tutores de animais e a importância de oferecer infraestrutura adequada para o convívio e a socialização dos pets”, afirma Roberta.

A autora questiona o se há previsão de manutenção, reforma ou ampliação dos espaços pet no curto ou médio prazo, além de perguntar se a prefeitura tem o registro da quantidade de espaços já instalados e as condições em que se encontram.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

