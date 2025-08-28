Prefeitura segue com obra do “Cidade Saúde” em Santa Bárbara

Em fase final, a construção do “Cidade Saúde” avança em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta semana, as equipes executam a concretagem do estacionamento do prédio e os serviços de cabeamento para informatização. Paralelamente, a Prefeitura dá andamento aos processos de aquisição de mobiliário e equipamentos que irão garantir o funcionamento da nova unidade de saúde.

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” será a maior e mais moderna estrutura da Saúde Pública do município. O espaço abrigará diversos setores, entre eles o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

Investimento

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, com recursos próprios do Município, para a implantação de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o prédio terá iluminação e ventilação naturais, ar-condicionado, lâmpadas de LED e sistema de energia solar por placas fotovoltaicas, garantindo eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.

