Professora Juliana discute dados e emenda parlamentar para Apae

A vereadora Professora Juliana (PT) reuniu-se na segunda-feira (25) com o diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Americana, Roberto Dellapiazza, para conhecer o processo de integração dos dados de atendimento que vem sendo implantado na instituição e discutir o fluxo de atendimentos dos últimos meses, especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a parlamentar, a integração de dados de atendimento busca ampliar a eficiência e a qualidade dos serviços, evitando a repetição desnecessária de exames já realizados e fornecendo aos profissionais um dossiê completo das informações dos pacientes, o que permite uma abordagem mais personalizada.

Serviços

“Mais de duzentas famílias são diretamente impactadas pelos serviços da Apae de Americana. A integração de dados em ambiente digital é uma cobrança que faço constantemente em relação à prefeitura, e a adoção dessa medida aqui demonstra o compromisso e a seriedade da instituição com as famílias e com o uso do dinheiro público”, destacou Professora Juliana.

Também foi pauta do encontro a destinação de verba estadual de R$ 200 mil, disponibilizada através de emenda parlamentar do deputado Eduardo Suplicy (PT-SP) a pedido da vereadora, para a implantação de sala multissensorial na Apae.

“Esta sala é um recurso fundamental para garantir conforto e bem-estar às pessoas atendidas, sobretudo as que têm TEA. Trata-se de uma tecnologia avançada de custo elevado. Por essas razões solicitei ao deputado Suplicy a destinação da emenda. A sala multissensorial é um recurso importante no tratamento do TEA, e sua implementação será uma conquista para todas as famílias que frequentam regularmente a instituição”, concluiu Professora Juliana.

