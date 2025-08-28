Brasileiros preferem apartamentos a casas na hora de buscar por aluguel

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Nas últimas duas décadas, o mercado de aluguel de imóveis residenciais quase que dobrou. Estas são informações divulgadas no Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Neste período, o órgão também comunicou que um em cada cinco brasileiros morava em um domicílio alugado.

A partir deste contexto e das mudanças econômicas no país, o estudo da Universal Software, especialista em sistemas para gestão imobiliária, atualiza os dados sobre os interesses das pessoas que alugam residências para morar. Na análise das métricas, se revelou que a maioria delas (90%) se vincula à procura por edifícios.

Na média mensal apurada, o termo “aluguel de apartamento” representou 5,5 mil buscas mensais. Em comparação, no mesmo intervalo, houve 2,9 mil pesquisas por “aluguel de casa”. O Exploding Topics do Google demonstrou que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram as buscas pelos dois tipos de imóveis.

Alta procura por apartamentos para alugar

Dentro do grupo que pesquisou sobre apartamentos para alugar, a pergunta mais recorrente é sobre os valores do negócio: “Quanto custa um aluguel de apartamento?”. O teor da principal dúvida dos usuários aponta para um perfil de consumo que utiliza o custo de vida como métrica na lista de prioridades.

Além disso, o aumento do interesse por unidades em prédios sugere um movimento de retorno aos grandes centros urbanos. Com base na origem geográfica das pesquisas, os apartamentos costumam estar em bairros e localizações estratégicas de acesso a trabalho, cultura e lazer, e, por consequência, se privilegiam na relação custo-benefício.

Casas para alugar

Embora represente 2,9 mil das pesquisas do período, as informações coletadas durante o levantamento são importantes para entender o perfil de quem prefere este tipo de imóvel. Afinal, a curiosidade mais procurada possui teor técnico. “Como fazer um contrato de aluguel de casa?” foi a pergunta mais pesquisada relacionada ao assunto.

Assim sendo, a preocupação daqueles que optam por esta modalidade de moradia não se prioriza nos custos imediatos, mas, sim, na segurança jurídica. Um contrato de locação é uma ferramenta fundamental para garantir e proteger os direitos e deveres tanto do proprietário quanto do inquilino.

Locação de imóveis

Embora a locação de casas e apartamentos seja uma modalidade consideravelmente amadurecida no mercado, pode oferecer riscos para locadores e locatários. A fim de evitar desgastes financeiros e morais, foram criadas leis e regulamentações específicas para garantir a segurança dos termos de adesão a um aluguel, o que por si só justifica a necessidade de auxílio profissional na elaboração e assinatura do documento. Diversas empresas se especializaram no segmento de aluguel e conseguem mediar uma gestão imobiliária entre os interessados, garantindo segurança e transparência. A depender da agência, existem plataformas no próprio site para imobiliária em que o proprietário ou inquilino acompanha o processo, com o menor ruído possível.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP