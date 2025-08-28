OBSERVAR PÁSSAROS, por Rev. Ailton Gonçalves

OBSERVAR PÁSSAROS

Meu pai gostava de observar pássaros. Lá em Ipanema, MG, ele tinha construído uma pequena plataforma no quintal. Ali colocava canjiquinha (aqui em São Paulo é conhecida como “quirela”) e apareciam pássaros de todos os tipos, e, ali, ele ficava a observar seus passarinhos. Canários, sanhaços, pardais, rolinhas, coleiras, melros, entre outros… Era um espetáculo a variedade de pássaros. Em minhas visitas esporádicas, amava ver os passarinhos de tão perto, no quintal de casa.

Com a morte de meu pai, minha mãe (que hoje também já está no céu) adotou duas gatinhas e acabou com a farra dos passarinhos. Os pássaros foram embora.

Escrevo isso porque esta semana li uma notícia que me alegrou. Pesquisas recentes têm demonstrado que observar e ouvir pássaros pode ter um impacto positivo na saúde mental e no bem-estar. Essas pesquisas evidenciam que a presença de pássaros pode reduzir a prevalência e gravidade de doenças emocionais, como a depressão, o estresse e a ansiedade. É uma terapia natural e que não tem contraindicação, além de aguçar nossa capacidade de atenção, estimulando nossos sentidos, em especial a visão e audição.

A pesquisa também me fez lembrar dos textos antigos que registram as palavras de Jesus estimulando seus discípulos a olhar para as aves do céu. “Observai as aves do céu…”, dizia o carpinteiro de Nazaré. Particularmente, gosto muito de olhar para as aves e aprender com elas. Agora, sabendo do que as pesquisas indicam, mais ainda. “Bora” observar aves? Apreciar suas belezas, suas particularidades, plumagens e cantos diferenciados. “Bora”?

Com certeza não será perda de tempo. Há muita coisa na natureza que podemos e devemos observar. “Considerai como crescem os lírios do campo”, insiste o carpinteiro de Nazaré. A natureza é mestra. Ela nos ensina sobre o Criador, ensina sobre nós mesmos. Agora, estamos descobrindo que olhar com mais atenção para ela pode até ajudar em nossa saúde emocional. Meu pai estava certo. Vou falar para minhas irmãs… quem sabe doar as gatinhas que nossa querida mãe adotou e voltar a colocar canjiquinhas para os pássaros. Os gatos que nos perdoem… “Observai as aves do céu…”.

É isso!