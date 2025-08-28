Manhã de pânico na Cidade Jardim com incêndio e correria

As ruas do bairro Cidade Jardim, em Americana, foram tomadas por uma intensa fumaça causada por um incêndio de grandes proporções na manhã desta quinta-feira (28). Uma fábrica de espuma que fica na Rua das Orquídeas acabou tomada por chamas por volta das 9h e rapidamente se espalharam pelo imóvel. A densa fumaça preta era visível em vários pontos da cidade e da região. Apesar do incidente, não houve registro de feridos.

O proprietário do galpão atingido chegou a ser atendido por uma ambulância, mas apenas por precaução devido ao histórico cardíaco. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e do PAM (Plano de Auxílio Mútuo) atuaram no combate ao fogo. Equipe da Defesa Civil de Americana também esteve no local, assim como da Coden Ambiental, de Nova Odessa, que trouxe água. Caminhão-pipa de empresas também auxiliaram.

Gama também foi à Cidade Jardim

A Gama (Guarda Municipal de Americana) trabalhou no cercamento do local e teve bastante trabalho para orientar a multidão de moradores e curiosos. Várias pessoas tiveram de deixar suas casas por causa do risco de propagação das labaredas. Um depósito de reciclados que fica atrás do galpão também causou muito temor de que o fogo se alastrasse. A orientação incluiu ainda a retirada de materiais inflamáveis e botijões de gás das residências, para evitar novos focos de incêndio.

