Santa Bárbara reforça orientações da Febre Maculosa nos Prontos-Socorros

O DVZ (Departamento de Vigilância em Zoonoses), vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, promoveu na última semana um ciclo de orientações nos dois Prontos-Socorros do Município “Dr. Edison Mano” e “Dr. Afonso Ramos” com foco na febre maculosa brasileira, doença grave e de grande relevância para a região, considerada área endêmica.

A ação teve como objetivo reforçar a definição de caso suspeito e os procedimentos que devem ser adotados diante de sinais compatíveis com a doença, garantindo que médicos e enfermeiros estejam atentos para o diagnóstico e tratamento precoces, fundamentais para salvar vidas.

Ao todo, 108 profissionais da saúde foram alcançados, entre médicos e enfermeiros, que receberam informações atualizadas e relembraram a importância da vigilância constante neste período sazonal. Medidas como essa buscam fortalecer a rede de atenção e assegurar que a população receba o atendimento adequado diante de possíveis casos da doença.

O DVZ destaca que apenas encontrar um carrapato ou ser picado por ele, não significa necessariamente que a pessoa desenvolverá a doença. Porém, é essencial permanecer em alerta durante 15 dias após a picada e/ou após ter frequentado áreas verdes, se surgirem sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça ou manchas na pele, sendo fundamental procurar atendimento médico imediatamente e informar que esteve em área verde e/ou que teve contato com carrapato.

Orientações

Os sintomas da doença se caracterizam por febre de aparecimento súbito, mal estar geral, dores musculares e na cabeça, podendo ainda aparecer vômitos e diarréia. Toda pessoa que apresentar sintomas até 15 dias após ter sido picada por um carrapato ou frequentado áreas de risco deve ser considerada um caso suspeito de febre maculosa. Nestes casos, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, sem a necessidade de aguardar o resultado de exames laboratoriais, pois a doença pode evoluir rapidamente e se tornar fatal.

É importante a população ficar alerta quanto a frequentar áreas de risco de transmissão da doença (matas, beiras de rio, áreas de pescaria, etc) e, apresentando os sintomas (febre, dor no corpo, fraqueza), procurar um serviço de saúde para início do tratamento, relatando ao médico que frequentou áreas de risco e/ou teve contato com carrapatos nos últimos 15 dias.

Doença

A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa de letalidade alta, causada por uma bactéria da espécie Rickettsia rickettsii. Esta bactéria é transmitida ao homem em nossa região por meio da picada do carrapato (vetor) da espécie Amblyomma sculptum, popularmente denominado de carrapato estrela. O carrapato é de ocorrência comum em capivaras, gambás e outros animais silvestres, mas também pode acometer animais domésticos, como cavalos e cães.

O diagnóstico da doença é realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, a partir de duas amostras de soro colhidas com intervalo de 14 a 21 dias. A comparação da titulação das duas amostras é que vai determinar se o caso é confirmado ou descartado. A confirmação do diagnóstico é imprescindível para a determinação de áreas de risco e de transmissão da doença. Portanto é fundamental que as pessoas suspeitas retornem a unidade de saúde para coleta da segunda amostra, mesmo após o tratamento.

Devido à presença e ao comportamento do carrapato vetor, a doença é mais comumente adquirida por pessoas que frequentam áreas rurais e periurbanas, regiões com matas e capineiras, próximas a cursos d’água como rios, córregos e lagoas.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail: [email protected].

