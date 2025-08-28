Santa Bárbara é reconhecida como Município de Interesse Turístico na Alesp

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na noite desta quarta-feira (27) projeto de lei que concedeu o título de Município de Interesse Turístico (MIT) para Santa Bárbara d’Oeste. O projeto foi apresentado pelo deputado André do Prado (PL), em 2015.

A votação aconteceu em Sessão Extraordinária que ficará marcada na história do turismo paulista. Ao todo, 70 cidades foram contempladas com o reconhecimento, em uma iniciativa assinada coletivamente por 92 dos 94 deputados estaduais. O objetivo, segundo o presidente da Alesp, André do Prado, é fortalecer o turismo regional como vetor de desenvolvimento econômico e social.

Com a aprovação, São Paulo passará a contar com 214 Municípios de Interesse Turístico, além das 70 estâncias turísticas já existentes. O título garante às cidades acesso a recursos estaduais, estimados em até R$ 800 mil por ano, que devem ser investidos em infraestrutura, promoção de atrações e fortalecimento da cadeia turística. Os municípios são ainda submetidos a avaliações periódicas para manutenção da classificação.

Presente no plenário, o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, destacou que o turismo é um dos motores de geração de emprego e renda no Estado. “O turismo é a bola da vez, é o novo petróleo. Ele representa qualidade de vida, bem-estar, cultura e história, e é fundamental para o futuro do desenvolvimento paulista”, afirmou.

Comitiva

Além do presidente da Câmara, Júlio César Kifú (PL), do prefeito Rafael Piovezan (PL) e do secretário municipal de Cultura e Turismo, Evandro Félix, acompanharam a votação o vereador Alex Dantas e o assessor Luis Brodoloni, que representou o vereador Gustavo Bagnoli (ambos do PL), o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), os vereadores Levi Rossi (PRD) e Leco Soares (Podemos).

Para Kifú, a conquista representa uma oportunidade histórica para o município. “O título de Município de Interesse Turístico garante acesso a recursos estaduais que vão permitir investir em infraestrutura e na valorização das nossas atrações. Isso fomenta o desenvolvimento econômico, gera empregos e fortalece a identidade de Santa Bárbara como cidade acolhedora e atrativa. É um passo importante para o futuro da nossa cidade”, afirmou.

“Também é uma satisfação pessoal ter participado dessa conquista desde o início, ainda como assessor, quando ajudei na separação e organização de documentos para o deputado André do Prado. Foi um dos focos do meu trabalho junto a ele, que agora se concretiza no mandato. Quero agradecer ao prefeito Rafael Piovezan e às secretarias municipais pelo empenho e parceria para que Santa Bárbara fosse incluída nessa lista tão importante para o turismo paulista”, completou o presidente da Câmara.

