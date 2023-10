Gigantinho tem decisões neste final de semana

O final de semana será de decisões no Campeonato de Futebol

Amador Gigantinho, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana. Neste sábado (21), acontecem os últimos duelos das quartas de final das categorias sub-14 e sub-16, enquanto no domingo (22) a bola rola para as finais do sub-8 e do sub-10. Todas as partidas serão realizadas no Centro Cívico.

“Será um final de semana de muita diversão e emoção para as crianças e jovens do nosso Gigantinho. Parabéns a todas as equipes pela trajetória até aqui e às famílias pelo incentivo e pelo apoio. É sempre um grande orgulho ver os nossos futuros atletas em campo”, comenta o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela do final de semana:

Sábado, 21/10 – Centro Cívico

Quartas de final – Sub-16

14h30 – CT Torino x Morada do Sol

Quartas de final – Sub-14

16h – Camisa 10 x Ipiranga

Domingo, 22/10 – Centro Cívico

Sub-8 ouro

7h – Jardim da Paz x Projeto FC – A (final)

8h – Ipiranga x Camisa 10 – A (disputa de 3º lugar)

Sub-8 prata

8h – Guarani x Na Cara do Gol – B (disputa de 3º lugar)

9h – Camisa 10 – B x São Manoel – B (final)

Sub-10 ouro

9h – Jardim da Paz x Ipiranga (disputa de 3º lugar)

11h – Camisa 10 – A x Na Cara do Gol – A (final)

Sub-10 prata

10h – Na Cara do Gol – B x São Manoel – B (disputa de 3º lugar)

10h – Guarani x Camisa 10 – B (final)

