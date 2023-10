Vídeo. Cobra gigante aparece em aldeia

O vídeo abaixo teria sido feito em uma aldeia na amazônia brasileira. A veracidade ainda não foi confirmada, mas o tamanho do animal impressionou muita gente nas redes sociais.

Greenpeace lança campanha de doação e apoiadores ganharão Calendário

O Greenpeace Brasil, com seu histórico de mais de três décadas de atuação na agenda socioambiental, anuncia o lançamento da campanha de doação “A Natureza Ao Redor”. No modelo “doe e ganhe”, a iniciativa visa angariar recursos para sustentar os esforços contínuos da organização em defesa do meio ambiente. A partir desta quarta-feira, 18 de outubro , pessoas que doarem R$ 49,00 ou mais ganharão o Calendário Greenpeace 2024 – A Natureza Ao Redor. O Greenpeace Brasil é uma organização independente, que não aceita recursos de governos, partidos políticos ou empresas e, por isso, precisa do apoio de pessoas conectadas e solidárias para continuar sua luta.

Com ilustrações que podem ser usadas como pôsteres, o Calendário Greenpeace 2024 – A Natureza Ao Redor lembra a importância de cuidar do planeta a partir de hábitos diários que nos conectam à energia da Terra, das plantas e dos animais.

A cada mês, o Calendário Greenpeace 2024 – A Natureza Ao Redor dá dicas de ações concretas que podem ser incorporadas na rotina diária e que beneficiam tanto o bem-estar pessoal quanto o meio ambiente. Isso pode incluir a participação em atividades voluntárias, como a limpeza de praias para reduzir a poluição, ou repensar as escolhas alimentares, favorecendo alimentos de origem vegetal.

O calendário também traz informações importantes sobre datas de celebração e campanhas ambientais relevantes, e serve como uma ferramenta de aprendizado e um convite à ação. Cada página traz um QR Code que leva a conteúdos do Greenpeace Brasil, permitindo um aprofundamento ainda maior nos temas e o envolvimento ativo nas questões ambientais.

“Todo voluntariado e toda doação é um ato solidário que transforma o planeta. E esse calendário é uma recompensa que serve como lembrete diário de que a natureza é sensível à ação humana e que cada pessoa pode fazer a diferença na construção de um mundo mais verde, digno e justo. No Greenpeace Brasil – que depende exclusivamente de doações de pessoas físicas, de ativismo e do reconhecimento do trabalho que realizamos -, entendemos a importância de inspirar e engajar pessoas nas mudanças necessárias para que o planeta seja um lar para as futuras gerações“, afirma Vivian Fasca, diretora de Captação de Recursos do Greenpeace Brasil.

Para mais informações sobre a campanha de doação e como obter seu exemplar do Calendário Greenpeace 2024 – A Natureza Ao Redor, visite o site da campanha.

Sobre o Greenpeace Brasil:

O Greenpeace Brasil é uma organização ativista ambiental sem fins lucrativos, que atua desde 1992 na defesa do meio ambiente. Ao lado de todas as pessoas que buscam um mundo mais verde, justo e pacífico, a organização atua há mais de 30 anos pela defesa do meio ambiente denunciando e confrontando governos, empresas e projetos que incentivam a destruição das florestas. Saiba mais em www.greenpeace.org/brasil

