Google. Opção para investidor atrás de empresas estrangeiras

O Google está entre as empresas estrangeiras mais procuradas

por brasileiros que querem ter algum tipo de investimento no exterior. De acordo com os dados da Bolsa de Valores (B3), os BDRs da multinacional estão entre os dez mais negociados no último ano, considerando o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022.

O ativo (GOGL34) ocupa a nona posição do ranking feito pela B3. À frente, estão os BDRs de Tesla (TSLA34), Mercado Livre (MELI34), Microsoft (MSFT34), Alibaba Group (BABA34), Apple (AAPL34), Nvidia (NVDC34), Amazon (AMZO34) e Netflix (NFLX34), nesta ordem. Na décima colocação aparece a Meta Facebook (MITA34). BDR é a sigla para brazilian depositary receipt. Trata-se de um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil, mas referente a investimentos internacionais, como explica a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Por essas características, o ativo é uma opção para quem deseja assegurar as vantagens de realizar um investimento estrangeiro. Entre elas estão a proteção contra as oscilações do mercado nacional, a oportunidade de gerar receita em dólar, o recebimento de dividendos, o acesso às empresas globais e a diversificação da carteira com exposição a riscos de outro país. Orientações aos investidores Apesar das muitas vantagens, a Anbima destaca que, como qualquer investimento, a operação envolve riscos. Por isso, recomenda que o investidor busque informações sobre segurança, rentabilidade e liquidez. A Anbima também orienta avaliar o histórico da empresa. No caso do Google, a fundação ocorreu em 1998 e, seis anos depois, foi feita a oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores. O crescimento vertiginoso resultou em novos produtos, além do buscador, bem como aquisições e parcerias. Assim, a multinacional tornou-se um gigante da tecnologia, bem avaliado pelo mercado. Em 2022, sua receita foi estimada em mais de US$ 280 bilhões. Há oito anos, o Google pertence à Alphabet, um conglomerado detentor de diferentes empresas. Além de conhecer o produto financeiro e a empresa, também é aconselhável buscar o suporte profissional antes de investir. Uma das opções é o agente autônomo de investimento (AAI), um profissional vinculado a uma corretora de investimentos qualificado para tirar dúvidas sobre os produtos que a empresa comercializa. Outro profissional é o consultor de investimentos, que trabalha por conta própria, oferecendo auxílio para a tomada de decisões dos investidores. Na dúvida sobre qual escolher, é possível fazer uma busca online usando o termo AAI o que é. Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares Após as análises necessárias, o investidor que desejar inserir o BDR na carteira de investimentos deverá ter uma conta numa plataforma de investimento para ter acesso ao home broker da B3. As ações de compra e venda são feitas on-line. Demanda por BDRs está em alta Até 2020, havia restrições para pessoas físicas que quisessem investir em BDRs no Brasil. No final daquele ano, a B3 derrubou a limitação e, desde então, o investimento tornou-se acessível, o que contribuiu para o crescimento exponencial das negociações. Em 2021, primeiro ano sem restrições, o volume de BDRs negociados chegou a R$ 38,4 bilhões, valor 14% maior do que a soma das negociações feitas nos dois anos anteriores, 2020 e 2019, um total de R$ 33,7 bilhões. Para se ter ideia, no início de agosto, a cotação do GOGL34 era de R$ 52,88. Entre os dez BDRs mais procurados na B3, os valores variavam de R$ 17,28 a R$ 65,72. A cotação mais barata foi do BDR do Grupo Alibaba (BABA34), enquanto a mais alta foi da Microsoft (MSFT34).

