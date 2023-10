Governo confirma 1a morte de brasileiro em Israel

O Governo federal tomou conhecimento, com profundo pesar,

do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel.

Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo do Brasil reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis.

Como um dos três nascidos no Brasil declarados desaparecidos na área de conflito em Israel e na Palestina, Ranani Nidejelski Glazer mora há sete anos no país e tem cidadania israelense. Ele nasceu em Porto Alegre e tem 24 anos.

Ele estava na rave alvo do ataque do Hamas nos primeiros movimentos da atual guerra. Foram encontrados ao menos 250 corpos de pessoas que morreram neste 1o ataque. Todos estavam na festa eletrônica na divisa de Israel e a Faixa de Gaza.

