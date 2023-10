Faltando 1 ano pras eleições que vão definir

os prefeitos e vereadores de todo o Brasil, o NM analisa aqui, primeiramente, o quadro em Santa Bárbara d’Oeste. A cidade tem hoje três nomes mais fortes para a disputa de 2024.

Abaixo os prós e contras do prefeito Rafael Piovezan (MDB), o ex-vereador e segundo colocado na disputa de 2020 Dr José e o vereador novato Eliel Miranda.

PIOVEZAN- PRÓS É o pivô e favorito na corrida. Tem a seu favor a vitória sobre o principal adversário de 2020, que deve voltar agora. Também conta com o apoio do padrinho e ex-prefeito Denis Andia, hoje bem postado em Brasília e no MDB. CONTRAS Corre o risco de ter seu governo avaliado como mais apático e com poucas marcas. Ainda vê a vizinha Americana ‘acelerar’ e retomar a comparação, que era favorável a SBO em 2020.

DR. JOSÉ– PRÓS Vai andar ‘solto’. Tem ótimo capital eleitoral e pode atrair quase todos os descontentes com o atual governo. Pode ter apoio relevante de fora da cidade na corrida. E ser o único nome da oposição. CONTRAS Anda muito parado. Tem contra si o vexame das eleições de 2020. Pode ser atropelado pelo esquema eleitoral que hoje teria migrado para o time Eliel. Pula de galho em galho e ainda não definiu por qual partido vai concorrer em 2024.

ELIEL- PRÓS Novato. Bem articulado e com costas quentes. Disputa com Dr José a hegemonia da oposição e leva vantagem por mostrar maior disposição e estar o tempo todo na Câmara articulando. Pode ter o apoio do governo do Estado e liderar a força bolsonarista ainda dominante na cidade. CONTRAS Ainda muito fraco de votos. Desconhecido de grande parte do eleitorado e ainda pouco considerado pelos ‘magos’ da política. Está no primeiro mandato, muito cru. Foi mal votado em 2020 e em 2022 na cidade. Essa comparação é péssima para as pretensões em 2024.

