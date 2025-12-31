Governo de SP emite alerta para riscos à saúde durante onda de calor no estado

Com temperaturas acima da média, Sala de Situação Estadual de Emergências e Desastres recomenda principais cuidados e alerta sobre sintomas

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) emitiu, nesta terça-feira (30), uma nota técnica alertando sobre a ocorrência de ondas de calor. Esses fenômenos são caracterizados por temperaturas entre 5°C e 7°C acima da média histórica por, no mínimo, três dias consecutivos, com potencial impacto à saúde da população.

De acordo com a Sala de Situação Estadual de Emergências e Desastres, as altas temperaturas aumentam o risco de desidratação, exaustão térmica, insolação e agravamento de doenças crônicas, especialmente entre idosos, crianças, gestantes, pessoas com doenças cardiovasculares, respiratórias ou renais, além de trabalhadores expostos ao sol.

A SES-SP reforça a importância de medidas simples de prevenção, como:

• Manter hidratação frequente,

• Evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia,

• Usar roupas leves e claras,

• Manter os ambientes ventilados,

• Suspender atividades físicas intensas entre 10h e 16h.

A Pasta alerta ainda para o risco de deixar crianças, idosos ou animais em veículos fechados, mesmo por curtos períodos, e recomenda atenção especial de familiares e vizinhos a pessoas em situação de maior vulnerabilidade, especialmente idosos que moram sozinhos. Em caso de qualquer sintoma, a população deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para atendimento adequado.

Para os profissionais de saúde, a Secretaria reforça que a avaliação clínica dos pacientes deve ser intensificada quanto à identificação de sinais e sintomas compatíveis com estresse térmico, como tontura, cefaleia, fraqueza, náuseas, distúrbios hidroeletrolíticos, confusão mental, entre outros, a fim de garantir atendimento adequado, hidratação oportuna e encaminhamento conforme a gravidade do quadro.

A Secretaria de Estado da Saúde seguirá monitorando o cenário e reforça que a população deve acompanhar os comunicados oficiais e seguir as orientações das autoridades de saúde e da Defesa Civil.

Aumento nos atendimentos por insolação e efeitos do calor

Entre janeiro e outubro de 2025, foram registrados 1.052 atendimentos ambulatoriais por insolação e efeitos do calor em todo o estado de São Paulo. Um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024, que registrou 827 atendimentos. Em todo o ano de 2024, foram registrados 1.166 atendimentos.

Em relação às internações, foram registradas duas por este motivo em todo o estado, de janeiro a outubro deste ano. Durante todo o ano de 2024, foram registradas seis.

