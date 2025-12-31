PA Zanaga teve 2.800 atendimentos pediátricos após ampliar serviço para 24h

O Pronto Atendimento (PA) Antônio Zanaga soma mais de três meses desde a ampliação do serviço de pediatria para funcionamento 24 horas, medida adotada em setembro deste ano. A iniciativa representa um avanço significativo para a saúde pública de Americana e já demonstra impacto direto na assistência às famílias da região. Neste período, 2.834 crianças receberam atendimento na unidade, um resultado que evidencia a necessidade e a forte adesão das famílias ao novo horário. Os números referem-se aos atendimentos realizados em setembro, outubro e novembro.

Atendendo a uma demanda crescente dos moradores, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), entidade responsável pela gestão do PA, decidiu ampliar o serviço para funcionamento ininterrupto, garantindo maior acesso e segurança às crianças que necessitam de atendimento imediato.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destaca o impacto direto da ampliação. “Expandir o serviço para pediatria 24 horas era fundamental para garantir que nenhuma família ficasse desassistida no período noturno. Os resultados confirmam que essa era uma necessidade real da população e mostram que estamos no caminho certo ao fortalecer a rede de urgência e emergência”, afirma.

O patamar de atendimentos registrados após a ampliação demonstra que a oferta de pediatria 24 horas vem fortalecendo a capacidade de resposta da unidade. A medida também melhora o fluxo assistencial, garantindo atendimento mais ágil, seguro e contínuo para as crianças da região.

Ampliação

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade, ressalta como a ampliação transformou a rotina de atendimento. “A disponibilização do pediatra 24 horas trouxe mais segurança aos pais e mais agilidade ao fluxo de atendimento. Notamos uma melhora significativa na resolutividade dos casos e na tranquilidade das famílias que procuram a unidade”, declara.

Entre os pacientes que já utilizaram o serviço está o pequeno Ezequiel de Oliveira Diniz, de 10 anos. Sua mãe, Priscila de Oliveira Diniz, relata que recorre ao PA Zanaga sempre que necessário e elogia a equipe. “Os profissionais são nota 10. O atendimento é muito humano e eficiente”, diz.

Izabela Karina da Silva Lisboa, mãe da pequena Helena Gabriela Lisboa Leal, de 3 anos, também enfatiza sua satisfação. “Sou muito grata pela conquista do pediatra 24 horas. A equipe é excelente e o atendimento tem sido fundamental para nós”, comenta.

O balanço positivo reforça que a ampliação para atendimento pediátrico 24 horas por dia no Pronto Atendimento Antônio Zanaga representa uma importante conquista para toda a cidade, garantindo mais segurança, agilidade e qualidade no cuidado às crianças.

