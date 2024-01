Governo Tarcísio vai produzir remédio de maconha

Maconha- O governo de São Paulo, através da Fundação para o Remédio Popular (Furp),

está implementando um projeto revolucionário para desenvolver e fabricar medicamentos à base de maconha, destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa, prevista para iniciar no começo deste ano, representa um passo significativo na evolução do tratamento de saúde no Brasil.

O foco principal dessa empreitada é a produção de óleo de canabidiol (CBD), utilizando insumo farmacêutico ativo (IFA) importado.

O processo licitatório para a importação do IFA já está em curso e sua conclusão é esperada até o final de janeiro.

Após estudos de estabilidade e análise técnica rigorosa, a Furp buscará a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a distribuição dos medicamentos.

O projeto visa inicialmente o tratamento de pacientes com condições específicas, como a Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gasteaux e esclerose tuberosa – todas causadoras de convulsões severas e de difícil controle. Além de fornecer um tratamento mais eficaz para estas condições, a produção localizada tem o potencial de reduzir significativamente os custos associados à importação desses medicamentos.

