2024 mal começou e, se depender dos dados divulgados em dezembro pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o ano já caminha para ser um dos mais interessantes com relação à criação de empregos.

A previsão da CNI, divulgado pelo

Informe Conjuntural: Economia Brasileira 2023-2024, aponta que a economia brasileira vai ter crescimento de 1,7%, com o Produto Interno Bruto (PIB) também crescendo, mas na casa dos 3%.

“Teremos reflexos na criação de vagas e o PIB, que vai crescer com o mesmo percentual do ano passado, é um dos responsáveis, principalmente por fatores pontuais, como o crescimento acima da média do PIB da agropecuária. Não vai demorar para que este crescimento chegue na indústria de transformação, cuja previsão de crescimento é de 0,3%, e da construção civil, com expectativa de 0,7%” explica Karina Pelanda, Gerente de Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos na RH NOSSA.

A especialista aponta que os percentuais mais modestos para indústrias e setor de construção não representam estagnação destes setores, mas sim recuperação das quedas registradas em 2023.

“Essas áreas serão possivelmente as que mais contratarão em 2024 ao lado de setores que trabalham com vendas no varejo e saúde. Estamos em uma crescente destes setores há alguns anos e isso significa que a demanda por colaboradores, principalmente os mais qualificados e atualizados, será bem alta”.

Vai ter vagas, mas candidato precisa estar atualizado

Independente do setor, o mercado de trabalho segue se transformando rapidamente. Profissionais que desejem estar competitivos, vão ter que se preparar desde já:

“Sim, muitas vagas estão por acontecer, mas nem todos estão aptos para assumir esses postos. Os profissionais precisam se preparar, entender tendências e se abrir para desafios, incluindo desenvolver habilidades para trabalhar em equipe. As empresas querem profissionais que saibam trabalhar com resiliência, criatividade e senso de equipe, além das habilidades próprias para cada profissão” completa Karina.