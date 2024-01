Oseias quer sedação para atendimento odontológico infantil em Nova Odessa

O vereador Oseias Jorge apresentou requerimento solicitando informações

da Secretaria de Saúde de Nova Odessa sobre a possibilidade de oferecer sedação para crianças no atendimento odontológico realizado na rede pública municipal.

De acordo com as informações que oferecem subsídios ao requerimento 03/2023, “a utilização da sedação em Odontopediatria objetiva combater o medo e a ansiedade da criança com fobia, proporcionando ao odontopediatra o controle comportamental do seu paciente, principalmente nos casos de urgência, em pacientes ainda não condicionados ao ambiente do consultório”.

No documento o vereador questiona se a rede municipal de Saúde trabalha com a sedação no atendimento odontológico infantil e quais são os métodos utilizados. Caso a resposta seja negativa, o vereador pergunta quais os motivos que justificam a não utilização de sedação nos atendimentos.

Também questiona se há possibilidade de introdução de métodos de sedação no atendimento odontológico infantil prestado na rede municipal de Saúde de Nova Odessa.

“Acredito que todas as ações que possam garantir um atendimento de qualidade, sem traumas e sem dores para as crianças, são importantes. Apesar de não ser da área médica, entendo que este poderia ser um benefício para os pequenos pacientes e, por isso, estou buscando mais informações sobre o assunto”, afirmou Oseias.

O requerimento deve estar na pauta da primeira sessão legislativa que acontece no próximo dia 05 de fevereiro, a partir das 14h, é aberta ao público e tem transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

