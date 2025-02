O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta terça-feira, 25 de fevereiro, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Na ocasião, comunicou a ela a substituição na titularidade da pasta, que passará a ser ocupada pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a partir da posse marcada para a quinta-feira, dia 6 de março.

O presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério.

Indústria entusiasmada com novo ministro

O Grupo FarmaBrasil, que representa 12 entre as maiores empresas farmacêuticas do país, recebe com entusiasmo a nomeação de Alexandre Padilha como ministro da Saúde e reafirma seu compromisso em trabalhar junto à nova gestão para fortalecer o setor e ampliar o acesso à saúde, inovação e pesquisa.

“Ao longo de sua trajetória, Padilha se destacou pelo amplo conhecimento dos desafios e oportunidades do setor de saúde, desempenhando um papel fundamental na formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do sistema de saúde e o complexo industrial da saúde no Brasil. Sua experiência o torna uma figura chave para promover avanços significativos na área”, avalia o presidente-executivo do Grupo, Reginaldo Arcuri.

