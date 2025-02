Nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, a Coden Ambiental, empresa municipal de Saneamento Básico de Nova Odessa, comemorou seu 48º aniversário com uma cerimônia marcada por discursos inspiradores, destacando a trajetória de sucesso e o compromisso contínuo da empresa com a cidade.

O evento, realizado com a presença de autoridades locais, funcionários e convidados especiais, celebrou quase meio século de dedicação à gestão de serviços de Saneamento Básico e à sustentabilidade ambiental.

Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Mineirinho representou o prefeito Leitinho Shooder e destacou a importância histórica da autarquia para a cidade.

“A Coden existe graças ao ex-prefeito Manoel Samartin, seu fundador. Ele é um exemplo de gestor para a nossa cidade, nos deixou essa empresa próspera. Hoje, a água abastece 100% da população de Nova Odessa. E pensando na segurança hídrica, vamos construir a represa Recanto 4, estamos apenas aguardando liberação da Cetesb. Com certeza, estamos no caminho certo”, afirmou Mineirinho.

O presidente da Coden, professor Elsio Boccaletto, também compartilhou sua visão sobre a história da empresa. “Quando a Coden surgiu, em 1977, vários municípios criaram empresas semelhantes. Porém, em Nova Odessa, essa iniciativa prosperou e empresa sobrevive até hoje, porque vem sendo bem cuidada há 48 anos, é o orgulho da cidade”, afirmou Boccaletto, destacando o papel fundamental da empresa no desenvolvimento local.

Manoel Samartin, ex-prefeito de Nova Odessa e fundador da Coden, relembrou os desafios e conquistas ao longo dos anos.

“Na época em que a Coden foi fundada, a finalidade era pavimentar as ruas dos bairros e estender a rede de esgoto por meio de uma empresa que tivesse receita própria e maior autonomia na aplicação dos seus recursos, sem depender da arrecadação da prefeitura.

Com o passar do tempo, a empresa assumiu os serviços de água e esgoto, construiu represas, a Estação de Tratamento de Esgoto ETE Quilombo e vem dando certo, mantendo sua finalidade. Hoje, 48 anos depois, a empresa está nas mãos de vocês e continua sendo bem cuidada, fornecendo água em quantidade e qualidade para o nosso município. Que a Coden seja sempre uma empresa próspera e que assuma os compromissos mais importantes para Nova Odessa. Parabéns a todos”, comentou Samartin.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Oséias Domingos Jorge, também fez questão de parabenizar a equipe da autarquia. “Quero agradecer todos os funcionários pelo empenho de vocês à população de Nova Odessa. Parabéns pelos 48 anos de Coden”, disse Oséias.

A vereadora Márcia Rebeschini expressou sua gratidão e reconhecimento à Coden, destacando a importância da empresa para a comunidade local. “É com muita alegria que estamos aqui participando dos 48 anos da Companhia. Parabenizo a diretoria pela condução que vem dando à empresa e, também, os funcionários. Tenho uma gratidão especial por vocês, porque meu pai também foi funcionário aqui durante 15 anos e essa empresa contribuiu com o sustento da nossa família. Com certeza, a união de vocês vai trazer muito mais para Nova Odessa”, afirmou Márcia, reforçando o impacto social da Coden.

O diretor geral da ARES PCJ, Dalto Favero Brochi, também prestou sua homenagem à Coden, ressaltando a excelência da empresa. “Para nós, da ARES PCJ, é um grande prazer ter a Coden como uma referência. Vocês obtiveram a maior nota na Pesquisa de Satisfação que realizamos nos 80 municípios em que atuamos. E esse resultado é uma resposta ao trabalho que é feito aqui. Por isso, eu parabenizo a direção e todos os funcionários”, disse Brochi, reconhecendo o impacto positivo da Coden na região.

A celebração dos 48 anos da Coden Ambiental também renovou o compromisso da empresa com um futuro sustentável e próspero para Nova Odessa. Com investimentos contínuos em infraestrutura e inovação, a Coden se prepara para enfrentar os desafios dos próximos anos, sempre com o objetivo de cuidar da água para cuidar de todos.

