O Governo de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), publicou o edital do concurso público inédito com 70 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades abrangem áreas estratégicas da gestão ambiental paulista, incluindo engenharia, análise ambiental, gestão, advocacia, arquitetura, contabilidade e apoio técnico.
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Entre os destaques estão os cargos de Analista Ambiental, Engenheiro e Técnico Ambiental, que somam 35 vagas e atuarão diretamente em atividades relacionadas à conservação das Unidades de Conservação.
O edital foi publicado após contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora. O documento completo, com cronograma, conteúdo programático e regras do certame, está disponível em: edital concurso público.
O concurso público marca o reforço do quadro técnico da Fundação Florestal e contribui para a continuidade e ampliação das ações de preservação e gestão das Unidades de Conservação e amplia a capacidade técnica da instituição para a execução de políticas públicas ambientais no estado de São Paulo.
“Esse concurso representa o fortalecimento da nossa equipe técnica e da capacidade da Fundação Florestal de atuar na proteção das Unidades de Conservação e na gestão do patrimônio natural do Estado de São Paulo”, afirma Rodrigo Levkovicz, diretor-executivo da Fundação Florestal.
Governo Distribuição das vagas
Analista de Gestão (nível superior): 17 vagas
Engenheiro (nível superior): 14 vagas
Analista Ambiental (nível superior): 12 vagas
Técnico de Gestão (nível médio/técnico): 10 vagas
Técnico Ambiental (nível médio/técnico): 9 vagas
Advogado (nível superior em Direito): 6 vagas
Arquiteto e Urbanista (nível superior): 1 vaga
Contador (nível superior em Ciências Contábeis): 1 vaga
Inscrições e taxas
As taxas de inscrição são de R$ 79 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 114 para cargos de nível superior. As inscrições devem ser realizadas conforme orientações do edital.
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