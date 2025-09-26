Grêmio Estudantil de escola doa leite ao Fundo Social de Santa Bárbara

Integrantes do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Coronel Luiz Alves, coordenados pelo vice-diretor André Borges, realizaram a entrega de 88 litros de leite ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste nesta terça-feira (23). A iniciativa integra ação social realizada na escola junto aos alunos e toda a comunidade escolar.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, ressaltou a importância da ação. “Mobilizar pessoas em prol dos que mais precisam é uma atitude de solidariedade, que propaga o bem e torna-se referência para a comunidade. Parabéns pela iniciativa e nossos agradecimentos pela doação”, concluiu a presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Ações

“Essas ações não apenas reforçam o papel social da escola, como também evidenciam o compromisso do Grêmio com valores como empatia, responsabilidade e união. A solidariedade deixa de ser apenas um conceito e se transforma em prática concreta, vivida e compartilhada por nossos jovens líderes, como agentes de mudança”, disse o vice-diretor André Borges.

Esta é a segunda campanha realizada na escola pelo Grêmio. Eles também participaram com a arrecadação e doação de diversos itens na Campanha do Agasalho. A Escola Estadual Coronel Luiz Alves está localizada na Vila Siqueira Campos e atende cerca de 220 alunos.

