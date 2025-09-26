O prefeito Rafael Piovezan assinou, nesta quinta-feira (25), a anuência da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste que permite que a Diocese de Piracicaba adquira a capela localizada no Complexo Usina Santa Bárbara.

A área da igreja, conhecida como Capela Nossa Senhora de Fátima, é de propriedade particular. Desde 2006, no entanto, a prefeitura podia utilizá-la gratuitamente, por meio de um acordo de comodato. O acordo envolve um espaço de 9,1 mil metros quadrados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“É uma alegria poder colaborar com essa parceria para que a área da igreja, um patrimônio histórico de Santa Bárbara, se desenvolva e seja transformada, restaurada, conforme a finalidade dela, de um espaço de religiosidade. E que a comunidade use este espaço com esse propósito”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Conforme informações da Diocese de Piracicaba, o objetivo é que a capela seja restaurada e, futuramente, se torne uma paróquia, com uma agenda de celebrações. Por ora, ela ficará vinculada à Paróquia São Paulo Apóstolo e passará a ter São Pedro como padroeiro, em memória ao nome que os antigos proprietários deram à fazenda onde o templo foi construído.

Eventuais restauros deverão passar por aprovação do Codepasbo (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste), já que o local é tombado.

Bispo fala do apoio de Piovezan e importância da igreja

O bispo Dom Devair destacou que a região onde fica a capela é uma área em expansão populacional. “É de interesse da Igreja garantir o trabalho de evangelização nessas regiões, pois somente esta é nossa missão: trabalhar para que a Palavra e o Reino de Deus sejam apresentados a todos”, afirmou.

A assinatura do acordo ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com a presença do vice-prefeito Felipe Sanches, do bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, da Diocese de Piracicaba, do empresário José Henrique Santanna Bertin, da Premicia Participações, responsável pela área, além de párocos e dos secretários Márcia Regina Petrini Della Piazza (Justiça e Relações Institucionais), Patrícia Regina Marques De Martino (Chefia de Gabinete do Prefeito) e José Carlos Nadilichi (Planejamento).

Leia Mais notícias da cidade e região