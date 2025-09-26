Obra do viaduto na Vila Real, em Hortolândia, segue concretando lajes

De acordo com a concessionária Rumo, responsável pela obra, serviço é necessário para dar maior estabilidade ao tabuleiro, superfície sobre a qual irão trafegar veículos

A construção do viaduto sobre a linha férrea, na região da Vila Real, em Hortolândia, continua a avançar. De acordo com a concessionária Rumo, responsável pela obra, segue o trabalho de concretagem de lajes do tabuleiro durante esta semana.

Ainda segundo a concessionária, a realização desse serviço é importante e necessária, a fim de dar maior estabilidade ao tabuleiro. Este, por sua vez, é a superfície sobre a qual irão trafegar veículos. A previsão é de concluir a concretagem no próximo mês.

De acordo com o cronograma da obra, informado pela concessionária, as próximas etapas previstas para serem executadas durante a primeira quinzena de outubro são lançamento de pré-lajes; armação das lajes do tabuleiro e barreiras new jersey, estas últimas fazem a separação do trânsito de veículos para o passeio de pedestre e ciclovia, que posteriormente serão concretadas; e execução de muro de terra armada na praça São Francisco de Assis, que fica na região. De acordo com a última medição feita pela concessionária em agosto, a obra está em 76% concluída.

A concessionária Rumo mantém o prazo de término da obra para dezembro. Ainda de acordo com a concessionária, a obra preve ainda a construção de uma rotatória no local. No mês passado, foi feito o içamento das vigas colocadas sobre os pilares de sustentação do viaduto.

Benefício

O aguardado viaduto sobre a linha férrea, na Vila Real, é uma das ações que integram o novo PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) da Prefeitura de Hortolândia, cujo anúncio foi feito pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes, no final de 2023.

O viaduto é uma antiga demanda da população. Quando estiver pronto, o dispositivo ligará as avenidas Santana e São Francisco de Assis. De acordo com a concessionária Rumo, o viaduto terá 240 metros de extensão e quatro pistas, das quais duas no sentido Santana-São Francisco de Assis, e as outras duas no sentido oposto. O dispositivo irá melhorar e facilitar o fluxo do trânsito. Quando o viaduto for finalizado trará benefício para a locomoção na área e para outras regiões da cidade.

