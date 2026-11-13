Greve- A paralisação dos ônibus da Nova Via, que surpreendeu moradores de Santa Bárbara d’Oeste na manhã desta sexta-feira (13), foi suspensa após negociação entre funcionários e representantes da empresa.

O movimento foi iniciado por decisão dos próprios trabalhadores, sem participação do sindicato. Entre as reivindicações estão o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), o reajuste salarial retroativo a maio e a regularização dos depósitos do FGTS, que, segundo os funcionários, estariam pendentes há aproximadamente seis meses.

Greve forte

Cerca de 25 ônibus deveriam ter iniciado a operação às 4h, mas permaneceram na garagem. Após aproximadamente duas horas de paralisação, os veículos começaram a sair por volta das 6h35, retomando gradualmente o transporte coletivo.

Apesar da retomada, passageiros ainda podem enfrentar atrasos até a normalização das linhas.

Fernanda Daniel | Novo Momento