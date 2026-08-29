Gripen F conclui primeiro voo

Leia Mais notícias do Brasil

A Saab concluiu com sucesso o primeiro voo do Gripen F, a variante de dois lugares do Gripen E. A aeronave decolou às 9h40 no horário local (4h40 no horário de Brasília) do aeródromo da Saab em Linköping, na Suécia, e permaneceu em voo por 40 minutos.

O voo foi conduzido pelo piloto-chefe de testes da Saab, Jakob Högberg, e pelo Tenente-Coronel Aviador Abdon de Rezende Vasconcelos, piloto de testes da Força Aérea Brasileira. O voo inaugural verificou com sucesso a funcionalidade dos principais sistemas da aeronave e seu desempenho inicial de voo.

“Esse primeiro voo representa um passo importante tanto para a Saab quanto para a Força Aérea Brasileira. Ver o Gripen F decolar é particularmente significativo para todas as equipes suecas e brasileiras cujos anos de trabalho de engenharia ajudaram a transformar esta aeronave em realidade. Ela é projetada para acelerar o treinamento de pilotos ao mesmo tempo em que aprimora o desempenho operacional em missões de combate avançadas”, afirma Lars Tossman, chefe da área de negócios Aeronautics da Saab.

Com esse marco, o Gripen F entra na fase de voos da campanha de testes. Após os voos iniciais de aceitação de produção, o programa avançará para uma fase de expansão progressiva do envelope. Os limites de desempenho da aeronave — incluindo velocidade, altitude, fator de carga (carga G) e ângulo de ataque — serão validados gradualmente. Em paralelo, as capacidades táticas e as funções do cockpit traseiro, específicas da configuração de dois lugares, também serão avaliadas.

O Gripen F é o resultado da parceria estratégica entre o Brasil e a Suécia, bem como da ampla transferência de tecnologia realizada no âmbito do Programa Gripen Brasileiro. Mais de 350 engenheiros, técnicos e pilotos brasileiros participaram de atividades de treinamento relacionadas ao desenvolvimento, produção, ensaios em voo e manutenção da aeronave.

Como cliente lançador, o Brasil desempenhou um papel ativo no codesenvolvimento da variante de dois lugares, permitindo a participação industrial direta e a cooperação de longo prazo.

A campanha será conduzida pelo Centro de Ensaios em Voo da Saab na Suécia. Assim que as atividades planejadas e os procedimentos de aceitação da aeronave forem concluídos, o Gripen F será preparado para a entrega à Força Aérea Brasileira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP