Conhecido pelas experiências de desenvolvimento voltadas ao público masculino, o movimento humanitário Legendários ampliou sua atuação para dentro das relações familiares. Entre as iniciativas está o REM, programa de fortalecimento conjugal que reúne homens e mulheres durante 48 horas de atividades voltadas à construção da vida a dois.

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Com novas edições previstas em diferentes regiões do país, incluindo Imperatriz, no Maranhão, e Campo Belo, em Minas Gerais, a experiência propõe que os casais interrompam temporariamente a rotina para olhar de forma conjunta para aspectos fundamentais da relação.

Durante a jornada, são trabalhados temas como comunicação eficaz, resolução de conflitos, sexualidade e finanças, a partir de uma metodologia essencialmente vivencial. “Nesse projeto, homens e mulheres participam juntos. Diferente de um curso tradicional baseado apenas em aulas ou palestras, o REM utiliza atividades e dinâmicas práticas para estimular conversas, reflexões e mudanças que possam ser levadas para o cotidiano”, revela Chepe Putzu, fundador do Legendários.

A proposta parte da percepção de que muitos desafios conjugais não estão necessariamente ligados à ausência de afeto, mas à dificuldade de estabelecer diálogo, administrar expectativas, lidar com conflitos e conciliar as diferentes demandas da vida adulta.

Putzu afirma que “um dos conceitos apresentados aos participantes é o de ser “Felizmente Inseparável”. A expressão é utilizada para estimular uma construção contínua do relacionamento baseada em parceria, compromisso, diálogo e decisões compartilhadas”.

Legendários 2.0

O REM é destinado tanto a casais que percebem aspectos da relação que precisam ser aprimorados quanto àqueles que vivem uma relação saudável, mas desejam aprofundar a conexão e desenvolver novas ferramentas para a convivência.

As edições realizadas em diferentes estados reforçam essa expansão e colocam os relacionamentos no centro de uma discussão que atravessa diferentes perfis de casais: como preservar conexão, diálogo e parceria diante das pressões financeiras, profissionais, familiares e emocionais presentes na rotina contemporânea.