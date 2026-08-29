Será velado neste domingo (30) o empresário barbarense Henrique Ferreira de Andrade, de 34 anos, que morreu nesta sexta-feira (28) após sofrer um mal súbito e infartar durante um voo, quando retornava de uma viagem de trabalho.
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Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A esposa manifestou luto pela perda do companheiro. Amigos publicaram homenagens emocionadas.
Henrique deixa a esposa, Joyce Henrique Andrade, e duas filhas. Amigos e familiares prestaram homenagens nas redes sociais.
Velório de Henrique Ferreira
O velório será das 12h às 16h, no Velório Municipal Berto Lira.
Informações divulgadas pelo Região Hoje.
Fernanda Daniel | Novo Momento
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