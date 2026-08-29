A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou serviços de zeladoria e manutenção em diversos pontos do município durante a semana. Foram realizadas ações de plantio, capinação, limpeza, hidratação, jardinagem, manutenção em canteiros, recolha, poda técnica dentre outras.
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O destaque da semana foi a conclusão do plantio de 65 exemplares de palmeira da espécie areca-de-locuba, na Avenida de Cillo.
“A Avenida de Cillo fica agora com um aspecto mais verde e bonito. O plantio das arecas-de-locuba é um reflexo do compromisso que a gestão municipal tem com o meio ambiente e com o bem-estar da população. A Prefeitura está continuamente, semana após semana, realizando trabalhos de zeladoria pelo município, porque entende a importância que essas atividades têm para a conservação do espaço público”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.
Confira o balanço dos trabalhos de zeladoria Prefeitura da semana:
– Avenida Antônio Pinto Duarte: capinação e limpeza;
– Avenida Campos Sales: hidratação e plantio de mudas de arecas-de-locuba;
– Avenida Nossa Senhora de Fátima: jardinagem e manutenção nos canteiros;
– Campo Limpo: capinação e limpeza na Avenida da Saúde;
– Centro: capinação e limpeza na Praça Comendador Müller e na Praça dos Americanos, recolha na Praça dos Americanos e jardinagem no Viaduto Centenário;
– Chácara Machadinho: capinação e limpeza na Avenida Marginal-Futura;
– Cidade Jardim: poda técnica na Rua dos Cravos;
– Córrego Bertini: preparo de solo para plantio na Avenida Santa Cecília;
– Jardim Colina: poda técnica, trituração de galhos e extração de leucenas na Avenida Bandeirantes e limpeza na Praça dos Veteranos;
– Jardim Girassol: capinação e limpeza na Praça Lirácio Gomes;
– Jardim Guanabara: capinação e limpeza na Praça Lino Braganoli;
– Jardim Ipiranga: hidratação nas avenidas Iacanga e Armando Sales e na Rua Igaratá e poda técnica na Rua Ipojuca;
– Jardim Lizandra: capinação e limpeza na Praça Sebastião de Paula;
– Campo do São Vito: poda de árvores;
– Parque Novo Mundo: trituração de galhos na Rua Rio Claro;
– São Jerônimo: poda técnica na Rua Júlio Justi;
– São Manoel: capinação e limpeza na Praça Antônio Franciscangelis Júnior e na canaleta da Avenida da Saúde e trituração de galhos na Praça Natale Pinese;
– Terramérica: trituração de galhos na Rua Benaiah;
– Vila Bertini: capinação e limpeza na Avenida Carmela Faé;
– Vila Biasi: capinação e limpeza na Praça Presidente Juscelino Kubitschek;
– Vila Cordenonsi: capinação e limpeza nas praças Fernando Costa e Otávio Zázeri;
– Vila Frezzarin: capinação e limpeza na Praça Caetano Cechino;
– Vila Jones: capinação e limpeza na Praça Antônio Faé;
– Vila Santa Maria: capinação e limpeza na Praça dos Imigrantes.
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