A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou serviços de zeladoria e manutenção em diversos pontos do município durante a semana. Foram realizadas ações de plantio, capinação, limpeza, hidratação, jardinagem, manutenção em canteiros, recolha, poda técnica dentre outras.

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O destaque da semana foi a conclusão do plantio de 65 exemplares de palmeira da espécie areca-de-locuba, na Avenida de Cillo.

“A Avenida de Cillo fica agora com um aspecto mais verde e bonito. O plantio das arecas-de-locuba é um reflexo do compromisso que a gestão municipal tem com o meio ambiente e com o bem-estar da população. A Prefeitura está continuamente, semana após semana, realizando trabalhos de zeladoria pelo município, porque entende a importância que essas atividades têm para a conservação do espaço público”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Confira o balanço dos trabalhos de zeladoria Prefeitura da semana:

– Avenida Antônio Pinto Duarte: capinação e limpeza;

– Avenida Campos Sales: hidratação e plantio de mudas de arecas-de-locuba;

– Avenida Nossa Senhora de Fátima: jardinagem e manutenção nos canteiros;

– Campo Limpo: capinação e limpeza na Avenida da Saúde;

– Centro: capinação e limpeza na Praça Comendador Müller e na Praça dos Americanos, recolha na Praça dos Americanos e jardinagem no Viaduto Centenário;

– Chácara Machadinho: capinação e limpeza na Avenida Marginal-Futura;

– Cidade Jardim: poda técnica na Rua dos Cravos;

– Córrego Bertini: preparo de solo para plantio na Avenida Santa Cecília;

– Jardim Colina: poda técnica, trituração de galhos e extração de leucenas na Avenida Bandeirantes e limpeza na Praça dos Veteranos;

– Jardim Girassol: capinação e limpeza na Praça Lirácio Gomes;

– Jardim Guanabara: capinação e limpeza na Praça Lino Braganoli;

– Jardim Ipiranga: hidratação nas avenidas Iacanga e Armando Sales e na Rua Igaratá e poda técnica na Rua Ipojuca;

– Jardim Lizandra: capinação e limpeza na Praça Sebastião de Paula;

– Campo do São Vito: poda de árvores;

– Parque Novo Mundo: trituração de galhos na Rua Rio Claro;

– São Jerônimo: poda técnica na Rua Júlio Justi;

– São Manoel: capinação e limpeza na Praça Antônio Franciscangelis Júnior e na canaleta da Avenida da Saúde e trituração de galhos na Praça Natale Pinese;

– Terramérica: trituração de galhos na Rua Benaiah;

– Vila Bertini: capinação e limpeza na Avenida Carmela Faé;

– Vila Biasi: capinação e limpeza na Praça Presidente Juscelino Kubitschek;

– Vila Cordenonsi: capinação e limpeza nas praças Fernando Costa e Otávio Zázeri;

– Vila Frezzarin: capinação e limpeza na Praça Caetano Cechino;

– Vila Jones: capinação e limpeza na Praça Antônio Faé;

– Vila Santa Maria: capinação e limpeza na Praça dos Imigrantes.

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