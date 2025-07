O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a implantação do Plano de Erradicação e Substituição da planta exótica invasora Leucena no município. A proposta tem como objetivo principal controlar e eliminar a espécie, que representa uma ameaça ao meio ambiente local, substituindo-a por espécies nativas da região.

De acordo com o parlamentar, a Leucena tem se proliferado de forma desordenada em áreas urbanas, zonas rurais e margens de cursos d’água na cidade, comprometendo a vegetação nativa e prejudicando a recuperação de áreas degradadas. “A Leucena se espalha rapidamente e forma bosques densos, ocupando áreas que antes eram cobertas por vegetação nativa. Esse avanço ameaça diretamente a biodiversidade, pois impede o crescimento de outras espécies e compromete o equilíbrio ambiental. Como consequência, há um efeito em cadeia que afeta não apenas as plantas, mas também os animais que dependem dessa diversidade para sobreviver. Se nada for feito, a médio e longo prazo, esse desequilíbrio pode levar ao colapso de ecossistemas inteiros”, destaca Gualter.

Projeto

O projeto prevê ações como o mapeamento das áreas afetadas, planejamento estratégico de substituição, recuperação de ecossistemas nativos, educação ambiental e participação da comunidade. A proposta também proíbe o plantio, comércio, transporte e produção da Leucena no território municipal, estabelecendo multa de R$ 1 mil para quem descumprir a legislação.

“Esse projeto reforça o compromisso de Americana com a preservação ambiental e a sustentabilidade. A erradicação da leucena permitirá restaurar as áreas degradadas e proteger nossos recursos naturais”, concluiu o vereador.

Para a implementação do plano, o projeto autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias com órgãos públicos e entidades privadas, visando a ações educativas e operacionais. A matéria está em tramitação e será analisada pelas comissões permanentes antes de seguir para votação em Plenário.

