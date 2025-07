Prazo para matrícula da 1a chamada do Vestibular das Fatecs termina hoje (17)

Aprovados devem enviar a documentação pelo sistema remoto; segunda chamada será feita na terça-feira (22), com apresentação de documentos entre os dias 23 e 24

Hoje (17) é o último dia para os candidatos convocados na primeira chamada de matrículas do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) enviarem a documentação para garantir a vaga em um curso superior de tecnologia no segundo semestre de 2025. A requisição e o envio de documentos devem ser feitos pelo site siga.cps.sp.gov.br/matricula/matricularemota.aspx.

A segunda convocação para matrículas será realizada na terça-feira (22), a partir das 15 horas, no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Os candidatos aprovados na segunda chamada deverão enviar os documentos entre os dias 23 e 24 de julho.

Na matrícula online, os documentos devem ser enviados nos formatos PDF, JPEG, JPG ou PNG. As Fatecs disponibilizam computadores e internet aos candidatos que precisarem de apoio no processo.

A relação completa de documentos está disponível no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular, incluindo:

Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio

Documento de identidade com foto (RG, CIN, CRNM etc.)

CPF (ou documento que contenha o número)

Foto 3×4 recente

Quem solicitou pontuação acrescida por escolaridade pública deve comprovar, com histórico escolar ou declaração da escola, que cursou integralmente o Ensino Médio em instituições públicas.

Outras informações podem ser consultadas em vestibular.fatec.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (outros locais).

