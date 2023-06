Guarda de Nova Odessa recebe novo armamento

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) entregou na tarde dessa quinta-feira (29/06) à GCM (Guarda Civil Municipal) as novas armas, coletes, munição e uniformes adquiridos pela Prefeitura de Nova Odessa. Trata-se da maior aquisição bélica da história da corporação, que completou 36 anos de existência neste ano. A compra – totalizando R$ 330 mil investidos, sendo R$ 200 mil de emenda do ex-senador José Anibal e o restante, contrapartida do Município – faz parte do processo de modernização que vem sendo feito pela atual gestão.

A entrega foi feita no Saguão do Paço Municipal, na presença do secretário de Segurança do Município, coronel Carlos Fanti, e do comandante da Guarda, Luciel Carlos de Oliveira, entre outros GCMs.

LEIA TAMBÉM: Leitinho entrega reforma completa da UBS da região central

Este “pacote” inclui 28 pistolas Taurus calibre 9mm, 28 coldres, 28 carregadores de cartuchos, 10 coletes balísticos, 20 mil munições (das quais 5 mil serão usadas no curso de adaptação dos guardas à nova plataforma de arma de dotação padrão da GCM) e 165 peças de uniformes do mesmo padrão da Força Nacional de Segurança (incluindo novas gandolas e calças silcadas com o logo da corporação e camisetas e calções confeccionados com material especial, com proteção UV, para a prática de Educação Física), além de cintos, bonés e coturnos.

“Queremos melhorar cada vez mais a segurança do nosso município e estamos empenhados, com meu vice Mineirinho e o coronel Fanti, em proporcionar melhorias aos nossos valorosos GCMs. Continuamos o processo de substituição do armamento por modelos modernos e eficientes, garantindo mais segurança para nossa população e também para o próprio agente”, disse o prefeito Leitinho.

Segundo Fanti, esta aquisição “representa o compromisso da atual Gestão Municipal na valorização da GCM”. “A nossa Guarda nunca teve um equipamento novo, moderno e eficiente quanto os atuais. Essa nova remessa de equipamentos, tanto armamento bélico moderno, quanto munição, uniformes e acessórios, os coletes à prova de balas, são o empenho do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho em prol da Segurança da população”, comentou o coronel.

De acordo com o comandante Luciel Carlos de Oliveira, “a modernização do armamento é extremamente importante”. “Esta é a maior aquisição de armas na história de mais de três décadas da Guarda de Nova Odessa, e o mais importante: são armas modernas, que fazem toda a diferença no dia a dia dos GCMs. Entendemos que para o agente proporcionar a segurança para o cidadão, ele (o guarda) tem que ter primeiramente a sua própria segurança, e esse investimento em armas e acessórios de proteção traz isso”, declarou.

Vale ressaltar que a Prefeitura já havia adquirido, ano passado, outros armamentos para a corporação municipal. O primeiro “pacote” incluiu a aquisição de dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12 e oito pistolas calibre 9mm com corpo em polímero e brasão do município gravado, além 7 mil munições dos calibres .40 e 9mm – num investimento de R$ 125 mil com recursos próprios. Em seguida, foram adquiridas mais oito pistolas calibre 9 milímetros e 24 coletes balísticos da especificação mais atual, nível III-A. O custo foi de R$ 91,4 mil.

Dentro deste processo de modernização do armamento, o prefeito e o coronel Fanti adiantaram que a próxima aquisição contará com mais carabinas, escudos balístico e pistolas spark (eletroincapacitante).

FAÇA PARTE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP