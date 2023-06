Guarda 'guarda' 2 foragidos em Santa Bárbara

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fez a

detenção de dois foragidos da Justiça esta sexta-feira. O primeiro caso foi o de um homem de 21 anos, detido na vila Sartori. O outro caso foi o de um adolescente de apenas 15 anos e já com passagem no sistema penal da cidade. Os dois foram detidos na rua esta tarde. O adolescente foi apreendido no bairro São Joaquim.

Abaixo síntese dos casos apresentados pelos GMs para imprensa.

Essa equipe durante patrulhamento tático pelo bairro Sartori deparou com G.N.G de 21 anos e sendo de conhecimento da equipe que havia um mandado de prisão pelo art 33 da lei 11.343/06 em desfavor de G. foi abordado, e em busca pessoal nada de ilícito localizado, foi cientificado quanto ao mandado de prisão e apresentado junto ao 3° Distrito Policial onde foi dado cumprimento ao referido mandado permanecendo a disposição da justiça.

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou com A.H.C.S. 15 anos caminhando em meio a via pública, estando este com um mandado de busca e apreensão em seu desfavor pelo ato infracional/ crime de ameaça disposto no artigo 147 do código penal, sendo A. detido e em seguida conduzido ao 1° Distrito Policial onde foi lavrado o BOPC, ficando o menor recolhido à disposição da Justiça.

