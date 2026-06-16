O GCM Ivan Galter realizou manobra de Heimlich e salvou vida no HM na noite deste domingo (14)

Na noite deste domingo (14) a vida de um bebê foi salva pelas mãos do guarda civil municipal Ivan Galter em Nova Odessa. O GCM realizou a manobra de Heimlich e desengasgou a criança por volta das 20h no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, Ivan estava na unidade de saúde registrando uma ocorrência envolvendo uma mulher em crise psicótica quando foi procurado por um casal em desespero. Segundo relato do agente, a mãe desceu do carro chorando e pediu ajuda, enquanto o pai entregou o bebê, que já apresentava sinais de falta de ar, estava arroxeado e aparentava estar desacordado.

Em seguida, o GCM iniciou imediatamente a manobra e seguiu em direção à área de emergência do hospital. Durante o procedimento, o bebê foi desengasgado do leite e voltou a respirar normalmente, chorando em seguida. A criança foi avaliada pela equipe médica e, conforme as informações, passa bem.