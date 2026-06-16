Após a apuração do incidente em 4 de junho na região central da capital paulista, a Sabesp responsabilizou nove colaboradores, sendo que dois foram desligados dos quadros da empresa e sete estão suspensos para reciclagem e treinamento. Além disso, a Companhia anuncia nesta segunda-feira (15/06) a criação da Diretoria de Segurança Operacional, a unificação das áreas de Engenharia e Operações e a divisão da área de Clientes e Tecnologia em duas diretorias distintas.

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“A segurança dos nossos mais de 50 mil colaboradores, diretos e indiretos, e das comunidades do entorno das obras é prioridade absoluta. A tolerância é zero para práticas inseguras, que coloquem profissionais e cidadãos em risco. Estamos executando o maior programa de transformação do setor de saneamento do Estado, mas a gente tem que fazer com responsabilidade e segurança. Apesar de sabermos que a demanda do saneamento é muito grande e urgente, nenhuma obra e nenhum prazo vão se sobrepor às questões de segurança“, afirma Carlos Piani, diretor-presidente da Sabesp.

Além de reforçar os protocolos de segurança, triplicar o número de fiscais em campo, passando de 200 para 600 profissionais, e ampliar o uso de tecnologia no monitoramento das obras, a Sabesp cria agora a Diretoria de Segurança Operacional. “O objetivo é que toda a empresa e parceiros entendam a importância que damos a essa área. É uma forma de garantir que a equipe de segurança tenha maior protagonismo e capacidade de atuação“, diz Piani.

Graco Lira, engenheiro de segurança do trabalho que ocupava a gerência executiva de Saúde e Segurança da empresa, assume a nova diretoria e passa a se reportar diretamente a Piani.

Como parte do programa de tolerância zero com incidentes nas obras, a Sabesp anunciou no início do mês de junho um conjunto de medidas de reforço dos protocolos de engenharia e da fiscalização de obras para aumentar a segurança e minimizar os impactos das intervenções na rotina das cidades em que opera. O plano de ação é dividido em três pilares: procedimentos de engenharia e segurança, intensificação de monitoramento de todas as frentes de trabalho e ampliação do programa de treinamento, capacitação e certificação dos colaboradores.

Outra mudança que visa conferir mais controle e assertividade em todas as frentes de obras da empresa é a unificação das áreas de engenharia e operações/manutenções em uma mesma diretoria executiva.

“Temos hoje 1,2 mil frentes de obras em andamento em toda a área de concessão e ocorrências diárias de danos e rompimentos de redes antigas que demandam cerca de 18 mil reparos por mês. São essas equipes, de mais de 40 mil pessoas, que estão nas ruas todos os dias fazendo obras de expansão, melhorias, manutenções e consertos emergenciais. Entendemos hoje ser fundamental ter uma única diretriz, processos e controles. Isso dará mais celeridade, assertividade e capacidade de gestão“, destaca Piani.

A Diretoria Executiva de Operações e Engenharia será comandada por Roberval Tavares, engenheiro que está na Sabesp há mais de 30 anos, já estava à frente da Engenharia e agora absorve também a área de Operações e Manutenções, da qual foi líder no passado. “Roberval conhece como ninguém essas duas frentes e sabe o que precisa fazer para seguirmos avançando, enfrentando os passivos históricos da Sabesp e atuando cada vez com mais responsabilidade e segurança para seguirmos levando água tratada, coleta e tratamento de esgoto a quem mais precisa“, destaca Piani.

Roberval Tavares contará com o suporte de um time de diretores corporativos: Débora Pierini Longo coordenará a implementação do COI, Centro de Operação Integrada, ferramenta de controle e monitoração das operações da companhia; Maycon de Abreu ficará responsável pela Operação de Distribuição e Coleta da Região Metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista, enquanto Ulisses Cruz assumirá o comando das mesmas áreas para o interior do estado e o Litoral Norte. O setor de Produção, Tratamento e Manutenção Estratégica será liderado por Marco Antonio Barros e as áreas de Engenharia e Inovação terão Marcel Sanches no comando.

As mudanças também alcançam a estrutura de relacionamento com o consumidor. A Sabesp decidiu separar as áreas de Clientes e Tecnologia para ampliar o foco na experiência do cliente e na qualidade do atendimento prestado à população.

Claudio Hermolin assume a Diretoria-Executiva de Experiência do Cliente, nova estrutura que reunirá as atividades atualmente desenvolvidas pelas áreas de Canais e Clientes Críticos, Atendimento ao Cliente e Ouvidoria. A diretoria terá como missão aprofundar o conhecimento sobre as necessidades dos consumidores, desenvolver soluções específicas para diferentes perfis de clientes e aprimorar continuamente a prestação dos serviços.

À frente das áreas Comercial e de Tecnologia, permanece Dênis Maia, com foco na continuidade da transformação digital da Companhia, na modernização de processos e no desenvolvimento de soluções tecnológicas para apoiar as operações e o relacionamento com os clientes.

Sobre a Sabesp

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 376 municípios paulistas e atende 30 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Companhia vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações.