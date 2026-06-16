O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando com as obras de modernização do sistema de abastecimento na área atendida pelo Centro de Reservação CR-12, na região do Antônio Zanaga. Nesta semana, serão executados novos serviços de instalação de válvulas de gaveta, etapa que integra o conjunto de melhorias voltadas ao controle operacional da rede, redução de perdas e setorização do sistema. Durante a execução dos trabalhos, poderá ocorrer intermitência no abastecimento nas regiões próximas aos locais das intervenções. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP Nesta terça-feira (16), as equipes estão substituindo registros existentes na Avenida Maria Quitéria, no cruzamento com a Avenida Affonso Arinos; na Avenida Maria Quitéria com a Rua Maria Pena; e na Rua Osman Lins, esquina com a Rua Ari Barroso.

Na quarta-feira (17), os serviços seguem com a instalação de novos registros na Rua Cid Franco, ao lado do número 27, na Rua Herculano, número 31, e na Rua Bittencourt Sampaio, número 34. Já na quinta-feira (18), os trabalhos serão executados na Rua Afonso Schmidt, no trecho entre a Rua Xico Santeiro e a Rua Aderaldo Ferreira de Araújo. As válvulas de gaveta fazem parte do conjunto de dispositivos de controle implantados na região e têm a função de permitir o isolamento de trechos específicos da rede durante manutenções e intervenções operacionais, reduzindo impactos ao abastecimento e aumentando a eficiência do sistema.

Segundo o superintendente Fábio Renato de Oliveira, esta é mais uma etapa importante do cronograma de modernização da região.

Fala Fábio do DAE

“Estamos avançando de forma contínua nas melhorias do setor do CR-12. A instalação desses dispositivos amplia o controle operacional da rede e complementa os investimentos que já estão sendo realizados com novas redes, válvulas redutoras de pressão e demais equipamentos voltados à redução de perdas e à melhoria do abastecimento”, destacou. As intervenções fazem parte do conjunto de obras executadas na região do CR-12, que contempla a implantação de novas redes de abastecimento em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), instalação de válvulas redutoras de pressão (VRPs), macromedidores, válvulas de controle e registros de gaveta, com o objetivo de reduzir perdas de água, controlar pressões e aumentar a eficiência operacional do sistema. As ações integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando moradores das regiões do Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.