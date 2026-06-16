O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou na sexta-feira (12) a revitalização completa do tradicional Parquinho do Panambi, Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, com investimento de quase R$ 1 milhão.

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As obras contemplam o restauro dos dois símbolos do parque — o robô e o foguete —, a substituição dos demais brinquedos por equipamentos novos, a construção de sanitários e a reforma da pista de caminhada. O contrato com a empresa responsável foi assinado nesta terça, e a ordem de serviço será emitida na próxima segunda-feira (15).

O objetivo é oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população. Essa intervenção se alinha às diretrizes municipais de promoção da saúde, bem-estar social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e lazer.

“Este parquinho fez parte da história da vida de tantas pessoas, que hoje trazem seus filhos, como é o meu caso, com o Miguel e o Davi, e até os netos. São muitas décadas de história. É algo que mexe com a memória, com o sentimento do barbarense”, afirmou o prefeito. “Justamente por ser um lugar tão especial, ele precisa receber o cuidado e as melhorias que estamos levando para toda a cidade”, comentou Rafael.

Interdição Parquinho do Panambi

No início das obras, apenas a parte do fundo do parque será interditada, na área entre as ruas das Palmas e dos Girassóis. Posteriormente, quando começar a reforma da pista de caminhada, o espaço será fechado completamente.

Parque

Inaugurado em 1979, o Parque Infantil Panambi está localizado entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no bairro Jardim Panambi, e é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município.