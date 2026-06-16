Tarcísio lidera com 13 pontos de vantagem sobre Haddad na disputa pelo governo de São Paulo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

🟢 Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%

🔴 Fernando Haddad (PT): 33%

🟡 Kim Kataguiri (Missão): 8%

🔵 Paulo Serra (PSDB): 6%

⚪️ Branco/nulo: 4%

❔ NS/NR: 3%

📊 Realtime Big Data

📅 13-15/junho

Registro TSE: SP-09734/2026

Pesquisa RealTime BigData de hoje para o SENADO em SP:

Guilherme Derrite 17%

Simone Tebet 16%

Marina Silva 14%

Ricardo Salles 12%

André do Prado 10%