Tarcísio lidera com 13 pontos de vantagem sobre Haddad na disputa pelo governo de São Paulo.
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🟢 Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%
🔴 Fernando Haddad (PT): 33%
🟡 Kim Kataguiri (Missão): 8%
🔵 Paulo Serra (PSDB): 6%
⚪️ Branco/nulo: 4%
❔ NS/NR: 3%
📊 Realtime Big Data
📅 13-15/junho
Registro TSE: SP-09734/2026
Pesquisa RealTime BigData de hoje para o SENADO em SP:
Guilherme Derrite 17%
Simone Tebet 16%
Marina Silva 14%
Ricardo Salles 12%
André do Prado 10%
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